吳克群睽違三年推出新作品，也首度上網路節目宣傳作品，不過一開場男主持人YANG除了表達愛慕之意，更不斷對吳克群說「以前很崇拜你」、「從小就是你粉絲」，讓吳克群又氣又好笑回嘴「是哪裡小啦」，雖一邊假裝生氣，但吳克群還是一邊大方的和YANG上演男男做菜，讓女主持人HAO大呼「原來你愛的不是我」笑翻全場。

過去從未在Youtube頻道宣傳過的吳克群，這次決定挑選烹飪節目做首度亮相，吳克群說，當初對兩位主持人故事很感興趣，包括HAO從母胎開始吃素生活上的麻煩，以及YANG從葷食變成素食者且堅持4年，便回想起以前自己老闆田定豐也是蔬食主義者，吃飯時常約在素食餐廳，後來怕到只敢約下午茶。

吳克群上網路節目宣傳新作品，和主持人YANG（左）、HAO（右）搞笑互動。（快樂大學頻道提供）

節目主打可以把來賓愛吃的葷食變成蔬食料理，首集挑戰把獅子頭變成素食版，運用現在高討論度素食食材「新豬肉」，沒想到這道「素食版紅燒獅子頭」，讓吳克群大為讚賞，更直接吃了三大顆。

首度參與網路節目，吳克群開心說「真的很好玩，以前沒在鏡頭前這麼真實過」，回憶過去錄影經驗，任何橋段演出都會預先設定好，因為節目大多追求效果，多餘的通通要剪掉，但網路節目錄影一直亂聊、亂開玩笑，感覺差很多。兩位主持人說，開拍前一天更是緊張到沒睡好，但很開心首集來賓就邀請重量級男神。

(中時 )