靈鷲山蘭陽講堂表揚27名宜蘭普仁小太陽。（許家寧翻攝）

靈鷲山普仁獎倡導「普遍仁德」精神，為社會發掘正能量。（許家寧翻攝）

一年一度的靈鷲山「普仁獎」在全台各地陸續展開，蘭陽講堂今年細心發掘27名普仁「小太陽」，28日以鄉下人辦喜事的心情，透過傳統辦桌邀請受獎學生、家長一起吃團圓飯，齊為孩子加油打氣，透過溫暖、正向力量，翻轉孩子們的生命。

普仁獎倡導「普遍仁德」精神，為靈鷲山開山住持心道法師的願力與傳承，今年連續第17年從宜蘭11所國中小學報名孩子中，選出27名人在艱困環境中，依然保有美好品德、樂觀向上的學生，並推薦中華國中黃智壕參選全國普仁獎。

8年級學生黃智壕，小時候母喪，由阿嬤奶奶一手帶大，家中經濟全靠父親打工維生，但近年身體不佳已失業在家，黃智壕體恤奶奶辛勞，深怕老人家半夜如廁危險，每晚總是在房外樓梯打地舖睡覺，以便就近照顧阿嬤，孝心感人。

黃智壕樂觀進取，平常除了幫忙做家事，生活非常節儉，鞋子穿到破底還繼續穿，他希望國中畢業後就讀軍校，節省家裡的開銷，長大後賺錢養家，好好孝順奶奶，喜歡打籃球的他，希望靠自己買雙新的鞋子，在球場和別人切磋球技，也學習他人長處。

靈鷲山宗委恒傳法師說，普仁獎目的不是濟貧，而是發掘更多品德優良的小朋友，讓人間充滿正能量，鼓勵每個普仁小太陽，積極樂觀向上不埋怨，主動關心家人、同學，並且期勉自己用功讀書，每一個都是值得大家學習的生命小勇士。

(中時 )