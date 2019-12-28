入圍世界建築獎的台南轉運站剛開始試營運，遭乘客質疑站內男廁的設計有問題，小便斗背後是開放空間，小便時容易春光外洩，有網友直呼「這樣根本尿不出來」。台南市交通局28日表示設計不會有隱私全曝光問題。

作為長途客運的台南轉運站剛啟動試營運，乘客就發現男廁設計有問題，小便斗固定在一根根柱子上，柱子後方仍有很大的開放空間，可供人走動，乘客如廁時，很容易穿幫。

有民眾拍下男廁的照片上傳網路，被網友戲稱為「賞鳥區」、「是動物對柱子撒尿的概念吧」不少網友表示「這樣根本尿不出來」。

台南市交通局28日表示，台南轉運站是獨特的貨櫃組合風格，因此廁所設計思維不再拘泥過去的單調方式，而給旅客增添一絲「驚艷」。但不會發生春光外洩的窘境。

台南市交通局長王銘德表示，台南轉運站男廁只是將原小便斗前方牆面向外推，留設出一個較開闊的空間，廁所外的人仍無法看到廁所內部，絶對不會有隱私權外露的問題。

公共運輸處處長呂獎慧補充說明，男廁牆面外推後的空間，未來也將請委外營運團隊構思美化，讓如廁的男性朋友能更加輕鬆自在。

(中時 )