林家修在術後自我封閉了2年，爸爸胃出血後，驚覺自己要重新振作，重返社會讓爸爸安心。（林周義攝）

「只要願意走出來面向陽光，陰影就在背後。 」罹患咽喉癌的張其忠，43歲就確診咽喉癌，為了治療只能將喉嚨切除，從而失去說話的能力。當時的他，孩子僅有4歲，家人得知將失去聲音後傷心欲絕，但想起人生的路還很長，他便踏入了抗癌之路，也透過學習食道語，找回了說話的能力。

台灣每年約有1800人確診咽喉癌，隨著醫療進步，全喉切除手術案例也逐年減少，但每年仍有近百位患者接受此手術。台北榮民總醫院今為無喉者舉辦演講比賽，邀請60位無喉者分享抗癌的心路歷程、學習食道語的甘苦談，期許讓社會大眾認識無喉者，給予他們友善的對待，張其忠是其中一位演講者。

今年64歲的張其忠，每吐出一個字都需吸氣一次，聲音顯得有些沙啞。回憶起剛確診的日子，當時的他仍是一名貿易公司的業務經理，常為了應酬而吸菸、喝酒，某次聲音沙啞了半年，一確診就是下咽癌第四期。向家人開口時，全家人傷心落淚的情景令他永生難忘。

想起家中還有太太、小孩，自己也只有43歲，人生還有很長的路要走，張其忠決定動手術切除喉嚨，也失去了用聲帶發聲的能力。接觸了中華民國無喉者復聲協會後，他慢慢發出打嗝的聲音，再透過打嗝的方式，拼湊出完整的句子，學會了食道語。

另一名46歲確診的林家修，原是一名鐵工廠的老闆，某次感冒2個月都好不了，照了內視鏡才發現病情嚴重，進而確診下咽癌。動完手術、不能說話的他，在家中封閉了2年，害怕外出與人互動。某次爸爸胃出血，他才驚覺自己要站起來，重新振作，讓爸爸安心。

在爸爸的陪伴下，林家修開始接觸食道語，花了半年的時間學會說自己的名字、2年的時間學會日常對話，現在已不再害怕與外界互動，甚至進入了無喉者復聲協會擔任義工，以自身經驗鼓勵其他病友接受復健。

(中時 )