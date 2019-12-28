對於柯文哲的媽媽何瑞英日前表態總統投票傾向，柯文哲的太太陳佩琪表示，公婆和先生要投給誰，與她無關，但她還不至於將自己手中的選票投給把先生往死裡打的網軍頭子！

陳佩琪在臉書抒發心情說，「台灣人真是可憐，走了一個，卻來了個手段更狠、心更毒辣的，是不是她下令的， 我不知道，但無能管不住黨的暗黑手段，是可以確定的！」

柯文哲日前在議會的專案報告說「2017年世大運後，整整被網軍打了兩年」，讓陳佩琪想起了那段不堪回首的日子，真不敢想像那段日子是怎麼熬過來的。

陳佩琪擔心，「明年他們勝選後，會怎麼攻擊先生，實在不敢想像，但不反抗會更慘！」

陳佩琪感嘆，媒體網軍霸凌人，通常要出了人命才會縮手。真不敢想像那段日子是怎麼熬過來的。她走在路上，感覺好像全馬路的人都還在罵她，沒上街的一定是躲在暗處訕笑她，想著想著，走到一處複雜的十字路口，沒仔細看號誌竟差點撞車！

陳佩琪文末說，台灣人真是可憐，走了一個，卻來了個手段更狠、心更毒辣的，是不是「她」下令的，不知道，但無能管不住黨的暗黑手段，是可以確定的！

(中時電子報)