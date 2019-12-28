▲埔里鎮廣成里抗議民眾及在西安路三段拉起的抗議白布條。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮廣成里抗爭製油空汙，埔里警分局長方秋梅（左3）親自到場坐陣指揮。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮廣成里自救會抗爭案，埔里警分局如臨大敵，副分局長陳明城（右2）也率偵查隊和各所警力在場戒護搜證。（楊樹煌攝）

▲被抗爭的業者李國代（中）親上火線向在場抗爭民眾致歉並說明會盡力再改善。（楊樹煌攝）

埔里鎮西安路三段的廣成里，今28日因里民無法忍受製油廠飄出嗆鼻油煙味，群聚廠外門口拉白布條、舉抗議標語，表達抗議心情，要求製造空汙的工廠，遷至工業區，還給農村清新的空氣；業者李國代在抗議中也到場，除向居民深深致歉，並表示他們會再加強去油煙及去味處置，以減少異味散出，造成居民困擾。

埔里鎮廣成里空汙自救會抗爭案，因事先傳出自救會號召周邊合成及廣成里民都要到現場抗爭，埔里分局得知，為防意外衝突，如臨大敵的由分局長方秋梅親自坐陣指揮，並調派分局保防組、偵查隊、埔里、史港、合成等各所達30名警力到場戒護，副分局長陳明城也趕至現場，所幸抗爭過程理性，且到場民眾不到60人，在表達訴求後即圓滿落幕。

帶領抗爭的自救會長也是退休校長姜旭剛表示，廣成里本是個環境優雅，空氣清新之地，他退休後在老家蓋新房和父母同住，沒想到，竟然有製油廠在村莊裡設廠，嚴重干擾並打亂他的生活作息，從清晨5時就聞到油煙味，濃度愈來愈濃，讓人幾乎快嘔吐，不但每天門窗要緊閉，出門還必須戴口罩，在忍無可忍下才組成自救會，希望喚起主管機關重視，勒令空汙廠停工，還給地方居民每天能輕鬆呼吸新鮮空氣。

廣成里長張國豐表示，基於維護里民健康，他堅持反對上月曾發生火警的製油工廠，再繼續復工修建，並強烈要求該工廠早日遷移至工業區，不要再危害里民的健康。

遭抗爭業者李國代，在抗爭場中並未迴避，還親上火線，除向在場抗爭的里民表達歉意，並說明他們只是兩人操作的簡易農產加工室，但仍非常努力的添加設備，以臭氧層、靜電機及啟動兩道水洗機來改善，結果效果還是達不到里民要求，他深感抱歉，將會再尋求改善之道，減少異味流出。

由於抗爭民眾理性，被抗爭的業者也出於至誠向居民致歉，允諾再改善，同時警方大陣丈在場嚴陣以待，過程平和，在抗爭民眾完成訴求表達及呼口號後，即圓滿落幕。

(中時 )