廣州白雲機場2019年的全年旅客流量可望達到7300萬人次，歷史上首次超越香港機場。據了解，受反送中影響，香港機場今年客流量或出現負增長。

香港經濟日報報導，白雲機場2019年旅客吞吐量實現穩步增長，至12月中，旅客量累計實現7000萬人次，全年有望超過7300萬人次，躋身全球10大國際航空樞紐。廣州空港委負責人說，香港受反送中影響期間，白雲機場和深圳機場承擔香港機場部分國際航班的起降及旅客的分流。

數據顯示，今年上半年，白雲機場旅客吞吐量是3564.6萬人次，位列全球12位；香港機場上半年旅客量有3780萬人次，位列全球第9位。但自6月起，香港局勢開始發展並惡化，香港機場受到衝擊，進出境旅客持續下降。10月起，香港機場被白雲機場反超。

1至11月，香港機場客運量有6576萬人次，白雲機場則達到6704萬人次，反超香港機場128萬人次。這意味著，2019年全年，白雲機場旅客運量將極有可能歷史上首次超越香港機場。

(旺報 )