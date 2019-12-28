訪港大陸團跌9成 酒店業看淡農曆年檔期 17:462019/12/28 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港示威衝突持續影響，港旅遊業議會主席黃進達在電台表示，9月至今，訪港大陸團的數字較去年同期大跌約九成，由以往每日200團回落至20團；估計農曆新年假期以自由行旅客主導，訪港旅行團不多。 香港信報報導，立法會旅遊界議員姚思榮預計，本月訪港的入境旅客減少40%至50%，數字與上月相若；農曆新年是傳統旅遊旺季，大陸有長假期，但旅客有憂慮，聖誕期間亦不願到港，業界正觀望農曆新年情況，酒店業較為看淡。 (旺報 ) #酒店業 #新年 #旅客 #大陸團 也許您會感興趣 推薦閱讀 耶誕節到來！立委顏寬恒參與義賣園遊會捐助做公益 13:202019/12/24 生活 冷冬好去處 去金山泡溫泉吃美食 19:152019/12/24 生活 《瘋狂亞洲富豪》、《水行俠》 HBO農曆新年強片連播 21:302019/12/24 娛樂 《紅白》再添新卡司 任賢齊、蘇慧倫、鼓鼓、白安 10:432019/12/25 娛樂 潮妝品牌推2020新年限定唇膏！紅色管身喜氣打造「熾熱閃閃唇」 11:412019/12/25 美妝 搶年節送禮商機！星巴克首度開賣「飲料券」 13:302019/12/25 旅遊 美妝換紅裝 喜洋洋迎鼠年 18:492019/12/25 美妝 仁愛鄉親愛村元旦除夕夜 將舉辦盛大的新年音樂會嘉年華 18:262019/12/25 生活 《2020愛您愛您‧台灣新年音樂會》從府城出發 10:322019/12/26 生活 「2020維也納新年音樂會」元旦轉播 女主播鄔凱雯儲備體力迎新年 10:512019/12/26 娛樂 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 【台股煉金術1】35K社工年賺股利30萬 祕技曝光 - 財經 老美不是輸給華為！任正非爆敗在致命失誤 - 財經 台股上萬二還會崩盤？ 老謝揭外資掃貨真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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