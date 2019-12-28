香港示威衝突持續影響，港旅遊業議會主席黃進達在電台表示，9月至今，訪港大陸團的數字較去年同期大跌約九成，由以往每日200團回落至20團；估計農曆新年假期以自由行旅客主導，訪港旅行團不多。

香港信報報導，立法會旅遊界議員姚思榮預計，本月訪港的入境旅客減少40%至50%，數字與上月相若；農曆新年是傳統旅遊旺季，大陸有長假期，但旅客有憂慮，聖誕期間亦不願到港，業界正觀望農曆新年情況，酒店業較為看淡。

(旺報 )