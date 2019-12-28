「2020台南好Young」跨年大型演唱會今晚登場，南韓超人氣團體「ASTRO」壓軸演出，粉絲們提前好幾天在搖滾區卡位。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

「2020台南好Young」跨年大型演唱會今晚登場，南韓超人氣團體「ASTRO」壓軸演出，粉絲們提前好幾天在搖滾區卡位，今天上午舞台周邊已經人滿為患，讓主辦單位見識到繼21號晚上近8萬現場人次湧入後，再掀一波韓團朝聖潮。

「2020台南好young」跨年演唱會今晚6點30分二度華麗登場，將由YouTube百萬訂閱歌手鄭茵聲開場，亞洲人氣偶像炎亞綸領軍、R＆B嘻哈歌手高爾軒OSN、閻奕格、流氓阿德、文慧如、Karencici等實力歌手等將輪番上陣，韓國超夯的偶像天團Astro壓軸獻藝，台南市長黃偉哲也將以一身騎士勁裝、騎在宏佳騰智慧電車上，以巨星的姿態從舞台中央升旗。

21日首場「2020台南好young」耶誕演唱會，佳評如潮，特別是高人氣韓國女團排行冠軍（G）I-DLE的精彩演出，透過網路直播、網路討論聲量，瞬間將台南再次強力行銷到國際；28號晚上ASTRO作為壓軸的跨年演唱會，更勝一籌，再度成為高人氣的討論焦點。

晚會主持人由由美食天后莎莎、金鐘主持吳建恆搭檔主持，默契十足，引領台上藝人與台下觀眾互動，不時製造出活動高潮。

黃偉哲表示，今年耶誕跨年活動期程拉長為1個月，但公部門預算並沒有增加，台南努力爭取、力邀一線卡司來演出，就是希望給市民最好的活動品質。他特別感謝各方資源的挹注、也感謝來自全台灣、甚至全世界的朋友共襄盛舉，不論是漏夜排隊，或是在網路上觀賞，大家喜愛這個活動就是最好的支持。

21日的「台南好young」首場演唱會，有韓國女團排行冠軍（G）I-DLE、畢書盡等高人氣明星演出，當晚就有8萬人次湧進觀賞，演唱會影音網路流量也已衝破30萬。今天ASTRO壓軸表演，粉絲們早早來卡位排隊，現場迎接「天團駕到」的熱情場面，更是有過之無不及，再為台南偶像商機觀光添話題。

(中時 )