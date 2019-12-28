總統府祕書長陳菊今（28）日下午到新北市板橋區為張宏陸站台，媒體首先詢問，據傳陳菊先前到花蓮輔選蕭美琴時，曾與花蓮縣議員邱永双密會，外傳是她想要整合藍營，幫助藍營候選人黃啟嘉，防堵脫離藍營參選的傅崐萁。陳菊說，黃啟嘉是誰？她到每個地方都會跟人合照，都不能拒絕，她不認識黃啟嘉，是外界太多的解讀，她不能一一滿足大家很多的想像。

對外傳要操作「反棄保」助藍營的黃啟嘉，而圍堵傅崐萁的勢力，陳菊說，「我有能力操作藍營？哇！我沒有那麼了不起，太高估我了！」她半生的歲月都待在民進黨，不認識藍營，太多的想像她無法理解。

對於國民黨總統候選人韓國瑜在政見發表會上痛批民進黨新潮流架空蔡英文總統，陳菊表示，這是他的表達，沒有關係，民進黨裡有各種不同派系，新潮流是其中一個，跟其他派系沒有不同，「到底誰是新潮流？誰不是新潮流？我們無法一一向大家報告。」

對於藍營追打高雄弊案，陳菊強調，她不參選，也不當市長，大家一直關心高雄她很感謝，如果有任何弊案應該有證據，否則她認為只是選舉操作，沒有意義，真金不怕火煉。

(中時 )