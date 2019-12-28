行政院長蘇貞昌今（28）日下午至新北市板橋區幫張宏陸站台，對於板橋選情緊繃，蘇貞昌表示，板橋人口最多最密集，也是新北都市化最快速的地方，所以板橋這兩席非常重要，希望選民要支持張宏陸、羅致政，「板橋贏，新北就贏；新北贏，台灣就贏」。

媒體詢問，新北市長侯友宜今天也在為對手林國春站台，是否是「蘇侯之爭」的延續？蘇貞昌說，雖然選市長時有競爭，但現在合作愉快，像上周金山中角灣衝浪基地已完成，對新北市的補助，侯市長還特別打電話來謝謝，我們會繼續合作。

蘇貞昌批評國民黨總統候選人韓國瑜的政策「昨天喊，今天改」，蘇貞昌說，可見韓都不用功，沒做功課，他當行政院長所以知道，政府的事情密密麻麻，政策要非常嚴謹，已經實施好幾年的政策，韓辯論時還講錯，如果真的當選總統，真的會讓人提心吊膽。

對於韓國瑜指蔡英文總統被派系架空，蘇貞昌表示，民進黨的派系一直是良性競爭，像賴清德和蔡英文初選後，現在合作愉快，大家都知道，要團結才能為台灣做事，講什麼新潮流、邱義仁，更是荒唐，他在行政院11個多月來，邱義仁從來沒為人事、政策跟他講過一次話，或打過一通電話，這種憑空想像是沒搞清楚狀況。

(中時 )