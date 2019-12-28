從上季預賽平均每場輸分超過30分，到本季預賽破繭而出，永平高中今天再打出一場好球，開賽就以9比攻勢給對手下馬威，0以66比58力退南湖高中，收下最後一張直接晉級8強的門票，更是球隊自95學年之後、暌違13年。

永平教練陳佩欣表示，從自己105學年開始執掌兵符以來，從找球員到培養、訓練，目前已經進入收割期，都是自己一手打造目前的陣容，本季聯賽前更是找了台灣師大、世新大學、台灣大學等UBA甲一級女籃勁旅來給球隊磨練，「很感謝這些球隊願意陪我們練習，畢竟他們跟我們打真的贏得很輕鬆，可能無法給她們太多幫助，但永平因為這些強隊的洗禮更加成熟，終於可以打出領人激賞的好球。」

永平高三前鋒柯亭伊此役斬獲21分、6籃板代表作，永平上一次打進HBL女籃8強時她才5歲，她說：「球隊可以重返8強真是又驚又喜，雖然自認我們實力跟其他強隊有落差，能晉級8強已經很不錯，但還是想設定更高的目標，希望突破隊史最佳第7名成績，往5、6名去挑戰。」

永平上季聯賽預賽6戰全敗，平均輸分達33.5分，本季預賽以3勝2負直接以分組第三晉級8強，柯亭伊回應：「我們很多人都算是其他勁旅不要的棄將，如今證明自己實力，本季球隊打起來更加團結、不像上季比較個人，希望保持下去，繼續努力！」

(中時 )