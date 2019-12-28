蔡依林（Jolin）30日起一連在小巨蛋舉辦6場「Ugly Beauty」巡迴演唱會，正如火如荼進入備戰狀態的她，28日宣布為台北歌迷獻上「新年賀禮」，斥資800萬準備共6萬支的「Ugly Beauty應援斧頭手燈」，送給每位進場歌迷，六天演出分別推出六種顏色，屆時現場將宛如「斧頭幫誓師大會」般熱鬧非凡。

為了讓現場歌迷融入「Ugly Beauty」魔幻世界中，向來不按牌理出牌的Jolin搭配「怪美的」主題，以〈紅衣女孩〉MV中的殺人斧為創意，設計斧頭造型的應援螢光棒，如此別出心裁的禮物只送不賣，且是台北場限定。

睽違4年攻蛋的她為了呈現完美演出，日前重金包下新莊體育館12天，把這次演唱會所有的道具、燈光、音響、特效全部搬入，並費工搭建一個1比1原尺寸的「模擬舞台」，並把所有幕前幕後人員移師到模擬舞台場館中進行總彩排，包括來自世界各地演唱會製作團隊及16名舞者，共花費4000萬！早在半年前就寫好演唱會腳本的Jolin興奮表示：「迫不期待要上場了！」

此外，主辦單位特別把台北站六場演出做為未來演唱會DVD拍攝場次，屆時將出動百人攝影團隊，捕捉珍貴畫面；除了準備6萬支斧頭手燈給歌迷驚喜，她演唱會周邊商品更是包羅萬象，包括公仔、帽子、帽T、貼紙、扇子、襪子等，演唱會日每天下午在場外廣場販售。

蔡依林全新巡演30日起跑。（凌時差提供）

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