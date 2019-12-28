尋求連任的立委黃國書（左），到「台灣府儒考棚」參加藝文活動。（翻攝照片／陳淑芬攝）

選戰緊鑼密鼓，台中市立委第六選區國民黨候選人李中除到市場拜票，還參加公益活動；尋求連任的民進黨立委黃國書到他在10多年前爭取保留的市定古蹟「台灣府儒考棚」參加藝文活動，暖化選況，增添溫馨藝文氣氛。

台中市立委第六選區選舉活動28日很溫馨，李中一早就到佛光山惠中寺參加「寒冬送暖—臘八粥結緣」活動。他致詞時表示，他首次選舉時，就懸掛「諸惡莫作、眾善奉行」看板，進入政壇後也奉此為圭臬。他這次參選立委，就是要破除當前惡政，「找回善的根本」，若能進入立法院，一定會制訂福國利民的好法令及政策，讓民眾生活和善、安樂。

隨後，他又前往第三市場掃街，婆婆媽媽們熱情要求合影，並為他加油打氣，李中向攤商們表示，支持他選上立委，他一定會拚經濟，讓生意重新好起來。

重視文化教育的立委黃國書，則參加台中市府文化局在「台灣府儒考棚」舉行的「串遊季 REUSE」展覽系列開幕儀式。黃國書談起「考棚」如數家珍地指出，西區民生路窄巷內建造於清朝光緒年間的科舉考試「考棚」，是台灣現今僅存的考棚建物，在戰後被民間佔用、破壞而殘破不堪。

黃國書表示，經他多次與居民與市府溝通協調，市府歷多年訴訟後，在2009年取得土地所有權，並列為市定古蹟。後續，他並在立法院爭取「再造歷史現場」預算，讓「考棚」完成修復，希望未來成為舊城文化新亮點，帶動經濟及人潮。

(中時 )