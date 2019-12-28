精湛建設打造客製化頂級商辦「寶元紀商業大樓」。（盧金足攝）

精湛建設董事長陳志聲投入台灣行動菩薩助學協會，幫助很多弱勢學童，教育是脫貧捷徑。（盧金足攝）

「元紀商業大樓」雙方合作模式為業主自行取得土地，由精湛建設規劃施工。（盧金足攝）

看好台商回流，政府引鳯還巢計畫奏效！台中坐擁台灣政經、交通樞紐，商辦市場需求大，一層一戶的旗艦商辦之外，還出現「客製化」頂級商辦「寶元紀商業大樓」，設計施工為豪宅建商精湛建設。董事長陳志聲表示，首次承接單一企業的客製商辦，所有細節全部達到完美水準，也是台中地標級商辦。

陳志聲說，現在西屯區靠近安和路、朝馬路口，都會看著到台中市多了一棟夜景很漂亮、造型深具特色的建築，很多人問，這一棟是誰的企業總部？這就是他這幾年的作品，獲很多企業主詢問。

「連續五年沒有推案，投入行善志業」，陳志聲表示，他是台中少數沒有貸款的建商，這幾年忙於台灣行動菩薩助學協會，很有成就感的是幫助很多弱勢學童，教育是脫貧捷徑。

陳志聲說，建築是花費心力的工作，裡面有很多細節，如無障礙空間動線規畫妥善，電動車時代趨勢，停車場特別預備三十多個電動車充電樁，方便供電需求，還有車牌辨識等功能。

房地產目前大都是首購市場，精湛建設雖然沒有推出新的建案，但委託規劃興建的案子非常多，每年的慈善圍爐「送愛心到人間」已經持續舉行，今年是第二十一年，公司的尾牙就是志工日。

陳志聲迎接2020年，交出2019年的成績，推出客製化頂級商辦「寶元紀商業大樓」。對單一企業的不同需求，進行量身打造，公設部分以豪宅大器的樣貌設計企業總部，如門廳山水畫主牆，讓訪客感受企業文化，黑松，真柏造景，突顯企業永續發展的意象。

「寶元紀商業大樓」雙方合作模式為業主自行取得土地，由精湛建設規劃施工，並酌收 5-10 ％的管理費。

寶元紀商業大樓完工，已有其他企業主來問津，以精湛團隊27年的建築經驗，提供企業專業意見、施工規劃观加計管理費後，合作興建的住宅或企業總部都比買現成的房屋，更有效益。

「豪宅是頂級企業主的夢想居所」，陳志聲強調，商辦融合企業主對企業的發展想法、需求，雖然自地自建最能完整實現夢想，但專業團隊難找，且隔行如隔山，企業主只好買現成的商辦來使用，「寶元紀商業大樓」量身打造的規畫與工法，展現企業領先的氣勢，帶動豪辦新風潮。

(中時 )