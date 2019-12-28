愛河三輪觀光美食市集28日登場，預計兩天將帶來20萬遊客。（柯宗緯攝）

愛河三輪觀光美食市集28日登場，高市副市長葉匡時（右）充當調酒師露一手。（柯宗緯攝）

愛河三輪觀光美食市集28日登場，高市副市長葉匡時（前右）、觀光局長邱俊龍（前左）實地逛街，感受愛河慢活氛圍。（柯宗緯攝）

高雄愛河文創餐車市集今（28）日登場，200多攤三輪車美食、手作等多元攤商進駐愛河右岸，結合浪漫遊船、夜間搭配愛河水舞秀、左岸貨櫃市集、形塑高雄最美的河岸線，預料昨、今兩天將迎來逾20萬人；未來該市集將常態性駐點，可望帶動愛河沿線觀光。

今日「Artfood Space 河畔美食市集」活動宣告開幕，副市長葉匡時指出，觀光局今年4、6月在愛河舉行時尚野餐派對、愛河畔仲夏戀曲等市集活動，引來超過20萬參與，此次延續市集風潮，把愛河空間免費開放給年輕朋友發展事業，同時帶動高雄攤集文化升級、提升文創品味。

葉匡時提到，河畔文創市集未來每逢周末假日會定期進駐，用文創美食妝點愛河水岸的風景線，搭配自12月24日開始展演，為期3個月水舞秀及氣勢磅礡音樂，讓愛河愈夜愈美麗，高達20米水舞光影在河中搖擺相呼應，保證令遊客為之驚艷。

觀光局長邱俊龍表示，觀光局順應民意，推出愛河假日三輪餐車觀光市集，即起至明年上半年，鼓勵民眾進駐免收攤租；明年下半年則將訂定招商辦法，徵求民間創意廠商假日進駐愛河，相關申請事項公告於高雄旅遊網，歡迎有意願的廠商前來申請，一起點亮愛河。

另外，該活動與高雄在地科技企業CityPass都會通App合作，民眾可即時查詢餐車店家地點及動態資訊，規畫自己的餐車美食地圖，活動並導入行動支付，持一卡通付款更方便。

(中時 )