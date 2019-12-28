傳奇青年劇場演出《遊園》。（新北市文化局提供／王揚傑新北傳真）

新北市政府文化局今（28）日在國定古蹟林本源園邸舉行「《遊園戲夢》當代傳奇劇場特展」開幕會，文化局長龔雅雯與當代傳奇劇團藝術總監吳興國、行政總監林秀偉及貴賓共同揭幕，展示當代傳奇劇場劇目中「霸王別姬」攝人華美的戲服，並有興傳奇青年劇場帶來高水準藝術演出《遊園》， 為展覽正式揭開序幕。

當代傳奇劇團行政總監林秀偉表示，此次展覽分別在觀稼樓、定靜堂及來青閣展出共10套劇服，包含「貴妃醉酒」、「暴風雨」、「樓蘭女」、「盪寇誌」及「霸王別姬」等經典劇服，其中最特別的是由服裝設計大師葉錦添為「暴風雨」的經典戲服。此部戲為當代傳奇劇場首度與知名電影導演徐克合作，搬演莎士比亞生前最後一部的魔幻浪漫劇作，傳統的劇服與跟美學觀念，在林本源園邸園展覽，並配合興傳奇青年劇場《遊園》演出，與園邸精緻建築結合，彷彿走進一場傳統與現代融合的視覺饗宴。

文化局長龔雅雯表示，「點亮林園」作為城市新美學首站，今年特別誇域與藝術家合作，12月12日與國際級服裝設計大師洪麗芬及多位藝術家奏響序曲，在後續也規劃了多檔展覽與演出，同時園邸持續在周五、周六及特定假日晚上都有夜間開放，並結合光雕秀表演。並表示文化應該是貼近生活的，在生活中品味美，除了需要場域的營造，也需要更多藝術家支持，非常感謝當代傳奇劇團與新北市一同合作，希望能帶給大家林本源園邸不同的面貌。

《遊園戲夢》當代傳奇劇場特展自今日起到明年2月16日止，除了展出多套跨越現代與傳統感官的經典戲服，明年更特別於元宵佳節選段演出《安天會》，另將於情人節浪漫上演崑曲經典《遊園》，歡迎民眾前來林園體驗雍容大氣京劇之美，活動訊息可查詢林本源園邸活動官網。

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