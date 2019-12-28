高市府積極兌現北漂青年返鄉政見，勞工局特地成立「北漂返鄉就業服務專台，34歲北漂族阿成，長期待在台北，體認到台北居大不易，加上思鄉情卻，決定返回高雄讓人生重開機，在就服員協助下，順利轉換跑道，回到家鄉就業。

勞工局表示，阿成從國中開始就離開高雄到北部就學，在台北居住20幾年，成了北漂工作者，但生命的變化讓他措手不及，工作突然發生部門裁撤，加上母親驟逝，他決定返鄉照顧父，陪伴家人身邊。

阿成本來任職於北部某財團法人企業，主要工作為輔助企業教育內部訓練，但因南北產業型態差異，起初回高雄求職處處碰壁，不是沒有得到回覆，就是工作內容、薪資待遇福利無法接受，讓他對未來感到徬徨。

日前阿成看到勞工局成立「北漂返鄉就業服務專台」新聞，主動電話預約專人服務，就服員為阿成分析高雄產業現況，並針對其學經歷優勢及需求彙整合適職缺，主動出擊協助聯繫廠商，積極推薦爭取面試機會，半個月後順利錄取知名企業。

勞工局長王秋冬表示，為回應北漂族殷切盼望，勞工局9月18日成立「北漂返鄉就業服務台」及服務專網，以單一窗口提供就業、徵才、學習訓練等三效客製化一案到底的服務，期盼未來繼續能將北漂青年一個一個找回來。

(中時 )