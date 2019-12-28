台中神岡透天厝失火 8旬翁喪命火場 17:462019/12/28 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中神岡狹窄巷弄發生透天厝失火，住戶全都衝出門關心。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中神岡1棟透天厝失火，濃煙不斷從火場內竄出，消防人員搶救時發現1名男子受困火場，已明顯死亡。（民眾提供／王文吉台中傳真） 台中市28日傍晚傳出死亡火警，消防局晚間5時接獲民眾報案，指神岡區成都路巷弄內連棟透天厝失火，立即派遣神岡、大雅、清泉、豐原、潭子分隊級第一大隊部，出動16車、41人前往灌救。神岡分隊小隊長高榮紅晚間5時27分回報火場發現1名80多歲男姓，已明顯死亡，目前火勢仍在灌救中。 鄰居表示，透天厝平時為1對80多歲夫婦同住，失火當時老婦先跑出來，但老翁受困屋內。由於濃煙不斷從屋內竄出，警消架梯從2樓陽台爬進火場搜索，從房內救出1名80多歲男子，疑遭濃煙嗆暈，來不及逃生，已明顯死亡。 (中時 ) #神岡 #火場 #透天厝 #死亡 #16 也許您會感興趣 推薦閱讀 中科扶植16家新創搶攻AI市場 大秀新創團隊成果 12:532019/12/24 財經 神岡木工廠失火 黑煙衝天屋頂燒塌 13:062019/12/24 社會 鋰電池倉庫「閃燃」 消防員救火10人傷 9人已出院 14:092019/12/24 社會 中科扶植16家新創搶攻AI市場 團隊秀新創研發成果 17:462019/12/24 生活 保障提高、儲蓄降 壽險死亡保障新門檻明年7月上路 21:302019/12/24 財經 中科 扶植16家新創團隊攻AI 04:102019/12/25 產業．科技 台彩11月公益彩券盈餘16.73億元 挹注政府社福支出 11:402019/12/25 財經 颱風巴逢掃過菲律賓 屋掀電桿倒釀16死 15:332019/12/26 國際 心痛！相隔不到百米 2隻保育綠蠵龜擱淺死亡 17:152019/12/27 社會 北投凌晨死亡火警 現場曝光 12:022019/12/28 社會 社會熱門新聞 老鷹闖雞舍想大開殺戒 下場卻令人鼻酸 - 社會 偷腥少校「刑案在身」竟「回鍋當幹部」爽領400萬退休金 - 社會 店裡驚見「逆天顏值」小女生 網：那裡滿街都是 - 社會 人妻拉男同事「摩鐵陪睡」辯：1人不能開房 - 社會 視訊聖誕夜出差女友 驚見「姊夫躺床」入鏡綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。