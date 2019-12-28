台中神岡1棟透天厝失火，濃煙不斷從火場內竄出，消防人員搶救時發現1名男子受困火場，已明顯死亡。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市28日傍晚傳出死亡火警，消防局晚間5時接獲民眾報案，指神岡區成都路巷弄內連棟透天厝失火，立即派遣神岡、大雅、清泉、豐原、潭子分隊級第一大隊部，出動16車、41人前往灌救。神岡分隊小隊長高榮紅晚間5時27分回報火場發現1名80多歲男姓，已明顯死亡，目前火勢仍在灌救中。

鄰居表示，透天厝平時為1對80多歲夫婦同住，失火當時老婦先跑出來，但老翁受困屋內。由於濃煙不斷從屋內竄出，警消架梯從2樓陽台爬進火場搜索，從房內救出1名80多歲男子，疑遭濃煙嗆暈，來不及逃生，已明顯死亡。

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