「新港奉天宮開臺媽祖駐臺400年紀念活動」展開為期9天8夜的騎車環島活動，28日下午來到彰化市南瑤宮，彰化縣副縣長洪榮章、彰化南瑤宮管理人林世賢市長、新港奉天宮董事長何達煌等人共同鳴笛再出發。（吳敏菁攝）

每年彰化南瑤宮從笨港進香都會到奉天宮會香，彰化南瑤宮也溯源於笨港天后宮，緣分特別深，「新港奉天宮開臺媽祖駐臺400年紀念活動」展開為期9天8夜的騎車環島活動，自行車大軍28日下午來到彰化市南瑤宮，彰化縣副縣長洪榮章、彰化南瑤宮管理人林世賢市長、新港奉天宮董事長何達煌等人共同鳴笛再出發，祈求媽祖保佑「

騎島平安、馨護臺灣」。

新港奉天宮迎南瑤宮媽祖請火儀式已經由嘉義縣登錄為縣級的無形文化資產，這次騎車環島來到了南瑤宮受到熱烈的歡迎，彰化縣副縣長洪榮章表示，彰化建縣近300年的歷史，媽祖信仰文化深遠，彰化縣每年都有媽祖相關文化活動，這次，新港奉天宮活動來到彰化，期望大家都能夠保持好體力，他代表王縣長歡迎信眾的到來，一路都能夠平安順遂。

洪榮章也再次精彩介紹，彰化有世界唯一的玻璃媽祖廟，亞洲唯二的扇形車庫，全台唯一的海牛採蚵，是彰化重要的文化資產。另外，縣府也在八卦山布置50萬顆LED燈，串聯成燈海，歡迎大家到彰化走走，體驗彰化之美。

彰化南瑤宮管理人林世賢市長表示，每一年南瑤宮從笨港進香都會到奉天宮會香，這幾百年來非常有意義的宗教文化活動，感謝新港奉天宮何達煌董事長很虔誠也用各種方法來幫忙發揚媽祖的精神，會認真打拚來發揚傳統的宗教文化，發揚媽祖慈悲的精神。

新港奉天宮董事長何達煌感謝出席參與「馨護臺灣，騎島平安」的騎腳踏車活動，表示從早上四點多就開始準備，一路騎到彰化，再從彰化開始往北騎，今晚會住在大甲鎮瀾宮，希望彰化媽祖、新港媽祖會保佑大家今年能夠過好運。

(中時 )