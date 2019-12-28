距2020總統大選僅剩10幾天，有的民調韓蔡差距頗大，韓蔡差距真有那麼大？民進黨籍的前台北市副市長陳景峻直言，他確實去看過韓國瑜在三重的造勢，從他在地方上的觀察，韓蔡差20幾趴，他不太相信。

陳景峻在網路政論節目《我要當選》指出，有一次他在上節目時，講韓、蔡大概差距5%到8%，民進黨則說差20幾趴，但從他在地方上的觀察，他不太相信，他並不是在削民進黨的士氣。他常講9月8日那一場韓國瑜在三重的造勢，他確實去看。

陳景峻表示，他當市長、立委時有輔選過，甚至2004年總統選舉，他也當過主持人，後來也也當過張俊雄的行政院副祕書長，那時民進黨的場景跟現在的勢差太多了。像2000年民進黨剛起來的時候，民眾都是自己來造勢場，而國民黨則是動員來的；但到後期2008年陳水扁選總統時，他們也動員，可是動員的熱情並沒看到，講到一半，人都走掉了。

陳景峻點出，國民黨這一次選戰，幾乎都是主動去的，他講這樣，民進黨應會罵他，但他是很客觀地在講。他強調，民進黨對這次總統選戰，真的不要大意，認為說贏20幾趴會當選，他在當北市副市長時就曾說，去年台北市長選舉柯文哲很危險，說輸贏也是3%左右，結果白綠差3千多票。

(中時電子報)