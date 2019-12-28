台中五選區（北區、北屯）民進黨候選人莊競程競總指根據趨勢民意調查近日民調結果，民調已呈黃金交叉，莊競程已領先。（莊競程提供／台中馮惠宜傳真）

選戰最後衝刺，台中五選區（北區、北屯）呈現肉搏戰，尋求連任現任立委沈智慧競選總部28日提出兩份最近完成的第五選區候選人支持度調查，領先幅度分別達到8.5％以及12.1％。兩份民調沈智慧支持度雙雙領先民進黨候選人莊競程；唯對於這兩份民調結果，莊競程競總回應，沈智慧自我感覺良好，他們進行的民調顯示，雙方支持度已進入黃金交叉。

沈智慧競總提出的兩份民調分別是12月16日ETtoday新聞雲最新民調，國民黨提名候選人沈智慧獲37.6％支持，領先民進黨候選人29.1％達8.5％。

另一份是29日完成報告的世新大學民調，國民黨候選人沈智慧也是第一名，獲37.2％支持，領先民進黨候選人25.1％達12.1％。

在「最有能力監督政府施政」部份，沈智慧獲34.3％，民進黨候選人21.6％，領先高達12.7

％。在沈智慧委員的三項重要政見中，獲支持度分別如下：「校園毒品零容忍」的支持度為74.9％，「大型車強制裝置視野補助器及駕駛座聲光警示器」的支持度為81.1％。「加強品格教育」的支持度為65.5％。

最新這份調查是由世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心進行，調查時間為中華民國108年12月20日至21日，調查對象為台中市立法委員第五選區年滿20歲以上成年民眾，完成有效樣本1076份，在95％的信心水準下，抽樣誤差不超過正負3％。

針對沈智慧競總發布民調大幅領先，民進黨莊競程競選總部總召集人、市議員曾朝榮指出，當國民黨民調領先時，選擇相信民調，當民調落後民進黨時，就逆向操作，不相信民調。他堅信，目前民調不但上升，而且緊追沈智慧，甚至已進入黃金交叉。

曾朝榮指出，根據趨勢民意調查近日民調結果，「若郭台銘與柯文哲共同推薦謝文卿，台中市第5選區立委參選人支持度」，莊競程31.2％，沈智慧30.8％，謝文卿17.2％；莊競程領先。莊競程有信心打贏選戰，他再次呼籲支持蔡英文捍衛台灣主權的年輕人返鄉來投票。

這份民調是由趨勢民意調查進行，調查時間為中華民國108年12月23日至25日，調查對象為戶籍於台中市北屯區、北區且年滿20歲以上的民眾，完成有效樣本1080份，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。

(中時 )