前行政院長張善政在簽書會上大談答應韓國瑜參選副總統心情。（程炳璋攝）

前行政院長張善政為粉絲簽書。（程炳璋攝）

國民黨副總統候選人張善政28日下午在安平區一家簡餐店舉辦《作事的人》簽書會，他稱與他搭檔選總統的韓國瑜，是個暖男中的暖男，每次見到他，都會發現很多好的地方，並用「甘蔗」比喻韓國瑜讓人感覺「越吃越甜」。

張善政的簽書會在一家小型簡餐店2樓中進行，現場小空間內擠滿約200位粉絲，他在簽書前提起眼中的韓國瑜，稱他是「暖男中的暖男」。

張善政表示，前行政院長賴清德曾說我是暖男，其實我覺得韓國瑜的溫暖多我十倍，原本以為這人就是政治人物講話接地氣、很得人氣而已，後來發現他就像是甘蔗，越吃越甜，每次相處都發現這人很多地方不錯。

張善政提到，韓國瑜日前曾到宏達電與許多年輕工程師座談，韓國瑜對年輕人說，大家都說我是草包，但我知道什麼事情不能作，什麼事情可以作，我會找能幹的幫手把國家弄好。他認為韓國瑜這句話在高雄已經驗證，現在高雄市副市長葉匡時、李四川、陳雄文，都是自己當院長時，感覺非常強的閣員。

現場有粉絲針對「國政配」這次參選正副總統的論述，提問中小企業生存與毒品政策問題。

張善政回應，在民進黨執政下，中小企業面臨壓力，Ecfa明年已滿10年，韓國瑜如果當選，Ecfa政策延續可能性比較樂觀，若民進黨總統候選人蔡英文當選，大陸一定阻擋台灣。

對毒品問題，張善政主張販毒罪刑要加重，吸毒則要勒戒，台灣監獄6萬人犯與日本監獄一樣多，台灣關的大多是吸毒犯，監獄人滿為患，成為監獄人權問題。

(中時 )