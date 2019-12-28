國民黨副總統候選人張善政28日下午在安平區一家簡餐店舉辦《作事的人》簽書會，他稱與他搭檔選總統的韓國瑜，是個暖男中的暖男，每次見到他，都會發現很多好的地方，並用「甘蔗」比喻韓國瑜讓人感覺「越吃越甜」。
張善政的簽書會在一家小型簡餐店2樓中進行，現場小空間內擠滿約200位粉絲，他在簽書前提起眼中的韓國瑜，稱他是「暖男中的暖男」。
張善政表示，前行政院長賴清德曾說我是暖男，其實我覺得韓國瑜的溫暖多我十倍，原本以為這人就是政治人物講話接地氣、很得人氣而已，後來發現他就像是甘蔗，越吃越甜，每次相處都發現這人很多地方不錯。
張善政提到，韓國瑜日前曾到宏達電與許多年輕工程師座談，韓國瑜對年輕人說，大家都說我是草包，但我知道什麼事情不能作，什麼事情可以作，我會找能幹的幫手把國家弄好。他認為韓國瑜這句話在高雄已經驗證，現在高雄市副市長葉匡時、李四川、陳雄文，都是自己當院長時，感覺非常強的閣員。
現場有粉絲針對「國政配」這次參選正副總統的論述，提問中小企業生存與毒品政策問題。
張善政回應，在民進黨執政下，中小企業面臨壓力，Ecfa明年已滿10年，韓國瑜如果當選，Ecfa政策延續可能性比較樂觀，若民進黨總統候選人蔡英文當選，大陸一定阻擋台灣。
對毒品問題，張善政主張販毒罪刑要加重，吸毒則要勒戒，台灣監獄6萬人犯與日本監獄一樣多，台灣關的大多是吸毒犯，監獄人滿為患，成為監獄人權問題。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。