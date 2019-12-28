日本首相安倍晉三昨天談到「後安倍時期」接班人選時，首度提到自民黨政調會長岸田文雄、外務大臣茂木敏充、官房長官菅義偉，及厚生勞動大臣加藤勝信，也重申不連任黨總裁。

日本時事通信社報導，兼任自民黨總裁的安倍昨天在電視節目上談到「後安倍時期」的可能人選，列舉了岸田文雄、茂木敏充、菅義偉，及加藤勝信4個名字，這是安倍第一次在談到接棒人選時公布具體姓名。

安倍說，希望他們能在相互競爭的同時，讓民眾感覺到自民黨內有許多人才。

報導指出，岸田似乎是安倍屬意的人選。安倍說，岸田過去擔任外務大臣時累積相當的經驗，是一位非常誠實的人，很多人跟岸田相處時都能感到心裡很舒服。

談到茂木，安倍讚許說，過去負責與美國進行貿易談判時都能持續獲致成果。

至於跟自己保持距離、曾是2度參選自民黨總裁對手的前幹事長石破茂，安倍說，是非常熱衷學習且充滿挑戰精神的人。

談到自己有沒有可能4度角逐自民黨總裁職務，安倍再度否認說，「真的沒有考慮」。安倍第3任總裁任期到2021年9月。

日本執政黨自民黨幹事長二階俊博今年3月拋出安倍「很有可能」4連任自民黨總裁的議題，安倍當時說，自民黨黨章禁止4連任總裁，身為總裁遵守黨章規定理所當然。

自民黨黨章過去僅允許總裁2連任，也就是連續2屆擔任6年總裁；但在二階主導下，自民黨於2017年3月修改黨章，讓總裁可3連任，也就是連續3屆擔任9年總裁，讓安倍能在2018年連續3度出馬角逐總裁並獲勝。

(中央社)