麗明營造適逢成立25周年，在由他們打造完成的「台中國家歌劇院」--大劇院裡舉辦25周年感恩音樂會。（盧金足攝）

麗明營造董事長吳春山感謝在百忙中撥冗與會的貴賓們以及所有幕前幕後付出的工作夥伴，有您們真好！（盧金足攝）

麗明營造董事長吳春山與團隊親手打造完成的「台中國家歌劇院」，特別在大劇院裡舉辦25周年感恩音樂會，別具意義！

吳春山說，公司在成立第15年時做了一項重大的決策，那就是決定受邀承攬歷經五次流標的「台中國家歌劇院」這個充滿挑戰的工程。當公司成立20年時，這棟當年被喻為「世界九大地標建築」已如皇冠上璀璨的鑽石，矗立在台中七期豪宅區裡閃閃發光。

當時由於歌劇院尚未開幕啟用，因此公司選擇在建築物正前方的「夏綠地公園」以歌劇院當背景，舉辦公司20周年戶外感恩音樂會。

今年適逢公司成立25周年，因此決定在由他們打造完成的「台中國家歌劇院」－大劇院裡舉辦25周年感恩音樂會。

吳春山說，五年前那場盛大戶外音樂會，委請「古典音樂台」幫忙策畫，當時深獲佳評，今年仍然繼續請該團隊幫忙，因申請到大劇院的檔期是12月24日，正好是平安夜，整 個音樂會的架構就由此方向進行規畫。

當晚節目分上下兩場，上半場一開始播放我們請人拍攝的六支短片，分別是「如年、如期、如質、如善、如情、如心」為主題，以「麗明25 營造幸福」來敘述公司25年的點點滴滴。

來自高雄，由陳欣宜藝術總監率領的「新古典室內樂團」以歌劇、舞蹈、民謠開場；之後就由來自南投山區，全部是原住民小朋友組成的「親愛愛樂」，由他們自編的《聖誕組曲》，把整個會場帶到溫馨的節慶氛圍。

下半場則由「長榮交響樂團」大陣仗演出，而在節目後段，吳春山上台客串獻唱了《快樂的出帆》、《再會夜港都》二首台語老歌，最後播放《麗明之歌》領唱再加上6位著工作服的男同仁伴舞，當全場穿著麗明營造贈送的紅色帽T的來賓，揮舞手中打燈的手機，隨著音樂節奏閃爍的燈海，現場High到最高點，音樂會在歡欣的氣氛裡圓滿落幕。

吳春山說，2019年，美夢成真的平安夜，這令人感動的時刻，到現在仍是歷歷在目，回味再三，心中尤其感觸良多，想起我們一路走來，除了股東與同仁們的全力相挺，更受到許多朋友的支持和鼓勵，才能拼出今日的成績，然熱鬧的慶典過後，我們絲毫不敢鬆懈，麗明會一直向前。

吳春山感謝在百忙中撥冗與會的貴賓們以及所有幕前幕後付出的工作夥伴，有您們真好！

(中時 )