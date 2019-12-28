哈利‧肯恩本賽季已打進10球。（達志影像）

【英超足球】托特納姆熱刺@諾里奇 12/29(日)01:30 賽事編號:556 ElevenSports

諾里奇是本季的降級的熱門之一，雖然曾擊敗曼城，但只有進攻而防守不穩是不足以使球隊留在英超。在面對進攻力更強的Big6時，諾里奇主攻的戰術反而會成為弱點，目前球隊的架構仍沒有足夠的球員選擇去支持進取的攻擊戰術。

本場比賽正好是熱刺的反彈好時機，穆里尼奧最擅長的正是防守反擊。熱刺在經歷過曼聯及切爾西的敗仗之後，球隊正需要一場重振士氣的勝仗；另外熱刺本賽季之後會有不少球員會洽談續約，在孫興慜的停賽期間，這一場比賽正好是其他副選球員爭取表現的最佳時機。諾里奇的防守鬆散，制空力及埋門把握力均上乘的的英格蘭射手哈利‧肯恩將有不少入球機會。

雙方最近6場對賽，熱刺3勝1平2敗，平均兩隊總進球2.33球。

傑米‧瓦迪本賽季已打進17球。（達志影像）

【英超足球】萊切斯特城@西漢姆聯 12/29(日)01:30 賽事編號:557 ElevenSports

西漢姆聯在轉換了新主場之後成續一直低迷，球迷對之十分不滿。領隊佩萊格里尼的表現不似預期，西漢姆聯本季再次一個失望的賽季。西漢姆聯球員陣容實力不差，有很多來自不同國家的技術型球員，風格多變，也可能因此考驗到主帥及教練團的領導能力。以目前成績來看的確融合不如理想，不禁也令人懷疑球員的平日訓練是否有效，這樣下去，佩萊格里尼也差不多時間下課了。

萊切斯特城本賽季的成功，很明顯是主帥及球員一起努力合作所換來的結果，球隊老闆對營運球隊的確有一套，給予布蘭登·羅傑斯足夠的空間重建球隊的同時，也提早跟他續約來作答謝。當然羅傑斯帶領的球隊向來都十分團結，陣中的YouriTielemans，詹姆斯‧麥迪遜，阿約澤‧佩雷斯都是百分百付出，再加上卡斯帕‧舒梅切爾與及傑米瓦迪等元老，這比起當年奪冠或許更勝一籌。傑米‧瓦迪本賽季狀態又再次火熱，本場他繼續會成為萊城搶分的關鍵人物。

雙方最近6場對賽，萊切斯特城2勝3平1敗，平均兩隊總進球2.67球。

安東尼馬歇爾前場活動力需要增加以為隊友製造機會。（達志影像）

【英超足球】曼聯@班來 12/29(日)03:45 賽事編號:558 ElevenSports

很多英超大球隊都不太喜歡作客來到班來，因為班來的球場特弗穆爾球場是舊式老球場，設施仍沒有現代化，更衣室小得可憐。本賽季班來不需要踢歐霸的比賽，專心應付本地聯賽，成績也穩定下來。粗野、硬朗傳統英式的戰術本賽季也鰥揮了作用，一眾勞動型的中場十分賣力，如是傑克科爾克，除了傳送工作穩固，在周空球爭奪第一球點都可以取得控球權。班來活用了4-4-2陣式中的雙前鋒，克里斯伍德及阿許利巴恩斯除了擅於接應高空吊中傳送進球外，也常在對手後半場積極施壓搶球，令對手後防球員都會感到困擾。

曼聯近幾場的戰術多依靠反擊，威脅十分大，但都只是在應付強隊中才適用。相反當控球時間較長時都沒辦法打進對手的大門，這和安東尼馬歇爾與拉西福德在主導控球時走動範圍及時時都不夠有關。進攻球員只能夠在反擊時發揮速度，而當對手專注在後場防守時，最聯就只能呆在中前場等待，沒有製造空間予隊友，這是曼聯今季常常失分予弱旅的原因。

雙方最近6場對賽，最聯3勝3平，平均兩隊總進球2.17球。

(中時電子報)