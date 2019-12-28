總統蔡英文競選連任辦公室從10月開始推出一波波募款小物，蔡辦指出，最受歡迎的募款小物就是「1450辣英粉」，網路上推出兩波共2萬份，幾乎搶光光；線上募款企劃最終回「毛孩同行組」受到不少貓奴、汪星人青睞。

據《中央社》報導，蔡總統競選連任辦公室10月開始，推出第一波1萬份的競選小物，只要捐款新台幣1450元就可得到「辣英粉」組合，內容包括花蓮辣椒醬1罐與新竹米粉2盒，被支持者「秒殺」，一度造成金流平台當機。

蔡辦發言人廖泰翔指出，日前才剛推出的「護台戰鬥服」組合，包含帽子、T恤、護台腕共3樣裝備，不少支持者都包套帶走。總計「護台戰鬥服」組合共6000組，才推出10天部分衣服尺碼已經快斷貨，數量也只剩一半。

為了鼓勵年輕人在明年1月11日返鄉投票，蔡總統競辦也推出「投票辣！麻辣米粉」募款小物，只要小額捐款100元就能獲得一包。

蔡總統是資深貓奴，蔡總部線上募款企劃最終回「毛孩同行組」，則以小英的5隻寵物為主角設計了悠遊卡、帆布袋、桌曆、貓屋、貓抓板，超萌插畫風格外觀受到不少支持者青睞。

(中時電子報)