▲鹿谷鄉凍頂茶業生產合作社特等茶王由林傳祜奪得，縣府農業處長陳瑞慶頒獎。（楊樹煌攝）

▲鹿谷凍頂烏龍茶賽展售，不管農會或合作社都吸引人潮買氣。（楊樹煌攝）

鹿谷鄉農會今28日在鹿谷鄉農會茶業中心，舉辦2019冬季高級凍頂烏龍茶比賽頒獎典禮暨展售會；鹿谷鄉凍頂茶業生產合作社也同在時間於假日茶市舉辦冬季凍頂烏龍茶展售會，兩場都吸引大批民眾到場買茶的熱潮。

南投縣長林明溱表示，今年鹿谷冬茶品質比往年更佳，過年請朋友到家喝好茶或買比賽茶送人，南投茶是最佳選擇。鹿谷鄉農會理事長陳文義說，今年茶樣共6616件，淘汰率49.3，較往年高，因此品質更佳，雖然本季雨量少，產量也較少，但茶樣數不減、品質更好。

從事製茶業28年，今年首次獲得特等獎的錢儒良說，「總算能夠對老客戶交待了」。他依多年製茶經驗，今年特別調整產期，將產季往前移到「霜降」節氣，由於當時空氣中含水量高，生長出的茶芽較肥厚，加上足夠發酵度，不用太重的烘焙，茶湯滋味穩重厚實，錢儒良也感嘆種茶是「靠天吃飯」，還要承受缺工的壓力，但得獎是肯定。

茶改場場長蘇宗振說，南投茶品牌是以品質建立，鹿谷農會比賽茶享譽全國，過程均經農藥抽檢，確保安全，今年冬茶因生長過程有溫差，因此滋味更佳，茶改場除協助評鑑、提升製茶技術，也要推動製茶文化，建立南投茶的品牌。

(中時 )