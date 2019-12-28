吳兆南相聲劇藝社的《師出吳名》在台中屯區藝文中心登場，演出前舉行團長劉增鍇（站立者）收徒拜師大典，台中市長盧秀燕（右2）擔任保薦師。（陳淑芬攝）

「吳兆南相聲劇藝社」的《吳門20－師出吳名》28日在台中屯區藝文中心登場，演出前舉行團長劉增鍇收徒拜師大典，拜入吳門的達伶由台中市長盧秀燕擔任保薦師，現場觀眾見證這場傳統相聲薪火相傳。盧秀燕指出，市府重視傳統文化藝術的傳承，將全力協助相聲繼續發揚光大。

「吳兆南相聲劇藝社」為紀念相聲大師吳兆南暨創團20周年，推出團慶鉅作《吳門20－師出吳名》，28日下午及晚間在台中屯區藝文中心登場，下午場演出前舉行團長劉增鍇收達伶為徒的拜師大典，由吳兆南大師六徒樊光耀擔任「代傳師」、「引薦師」是新北市新聞局長蔣志薇、「保薦師」為盧秀燕，台中市文化局長張大春及太平區長許貴芳等人均到場見證，場面隆重。

盧秀燕表示，吳門是相聲大師吳兆南所創立，吳大師於去年過世，她原先擔心相聲這門傳統文化藝術會面臨式微，所幸，吳大師門下的弟子與徒孫們都表現精湛，又有達伶願意傳承拜入門下，她較為放心，這也是願意擔任保薦師的原因。

達伶則指出，她從事表演工作已有很長的時間，但是拜入吳門，還是不免緊張，未來，她將結合過去幼教經驗，持續傳承相聲藝術。

(中時 )