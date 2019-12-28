俄羅斯第三大城新西伯利亞（Novosibirsk）冬天酷寒，極適合滑冰。當地最近新建了一個公眾溜冰場，外型酷似男人的大老二，加上溜冰場一端裝飾了聖誕樹，從空中鳥瞰，簡直就是巨型的陽具。這下民眾暴動了，衛道人士怒了，藝術家也說話了。面對排山倒海而來的熱議，新西伯利亞官員大聲辯駁，稱俄羅斯男性政治人物哪個沒有「屌」，何況藝術就該讓民眾「興奮」。

La nueva pista de patinaje sobre hielo de la ciudad rusa de #Novosibirsk, en #Siberia, tiene la forma de #genitales masculinos. Las autoridades rechazan críticas porque para los políticos rusos los hombres tienen pene y «cojones». De esto último carecen los políticos españoles. pic.twitter.com/C5Owtd5CRY — JM Noticias (@JMNoticias) December 27, 2019

新西伯利亞是俄羅斯第三大城，僅次於首都莫斯科與與聖彼得堡。最近為了積極爭取世界青年冰球錦標賽，在新西伯利亞市中心列寧廣場附近新建了一個溜冰場。外型酷似男人的分身，在社群媒體引發熱議。一位網友說：「歐洲城市一定非常嫉妒我們這個被雪覆蓋的童話世界，唯有在西伯利亞才看得到這種美。」還有人更直接，稱「這就是所謂西伯利亞的男子雄風。」

副市長泰瑞斯科娃（Anna Tereshkova）也老神在在地表示「真正的藝術應該能讓民眾興奮。」

目前不清楚，溜冰場是否會保持原狀，或是不敵輿論壓力而改變外觀。但泰瑞斯科娃強調，絕不拆掉溜冰場。

(中時 )