位於台中和平區的環山部落四面被眾山圍繞，故以「環山」稱之。（王雅芬／攝）

環山部落的護魚區，護魚步道由環山國小後方開始至環山吊橋為止，步道長約2公里，沿途可飽覽高山河谷的自然生態。

司界蘭溪吊橋，為雪山及志佳陽山 （志佳陽大山）登山步道起點。走過這座吊橋，向右邊轉是獵人步道，左邊則是舊雪山登山口，自此上雪山為12.5公里。（王雅芬／攝）

環山部落居民原始居住空間。（王雅芬攝）

沿著山路進入部落，一座接著一座原民特色的泥塑很吸睛。（王雅芬／攝）

（王雅芬報導）敲開環山的門，詩的遠方悠悠顫顫，那清是司界蘭的溪水、是伸手可摘的風鳴，如小小向晚佳音此起彼落的城，相觸在獵人、旅人鍾愛的園邸。於此停留不需要更多了，除了腳步聲與歲月叼來的美麗。

環山部落是漢人取的名字，舊名叫做「志佳揚社」，日治時代又稱為「新社」，泰雅語則唸為「Sqoyaw」。在眾山守護中，成為脫俗的山谷部落，彷彿捧在手掌心上的明珠，這幾年部落用心推展觀光，為了讓大家能夠記住泰雅語的地名，當地人特別以Sqoyaw的發音幫環山部落取了一個美麗的新名字「詩歌謠」。

探險的事不是只屬於獵人，既然來到環山部落尋詩，非常有必要體驗獵人步道的智勇雙全。而要去泰雅族的獵人步道則需經由環山吊橋(司界蘭溪吊橋，此為舊雪山登山口，自此上雪山為12.5公里)，為雪山及志佳陽山 （志佳陽大山）登山步道起點，也是環山部落的護魚區，護魚步道由環山國小後方開始至環山吊橋為止，步道長約2公里，沿途可飽覽高山河谷的自然生態。在進入獵人步道之前，會先經過一大片溫帶果園，及一段陡峭的坡道，此時正值冬季剪枝階段，少了結實累累的水果，只有光禿禿的樹枝與稀疏穿上紅袍、黃袍的葉片所交錯的冬日景色。

透過交通部觀光局參山國家風景區管理處的輔導，目前在環山部落可以透過環山社區發展協會協助，安排接待家庭體驗一連串套裝行程，包含部落巡禮、探索獵人步道、架設陷阱、原民風味料理等，深度親探泰雅原民的山林間的智慧。

位於武陵農場與梨山之間的這片山谷，每枚閃耀的落葉都是燈火的靈魂，堆疊成環山部落的故事，當你走進，無論憑藉著好奇、學習或感恩，什麼季節、什麼時刻都適合啟程。

(中時 )