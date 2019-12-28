有高雄教育界人士爆料，在雲林由韓國瑜夫婦創辦的維多利亞實驗高級中學，利用公家的教育系統資源作免費廣告招生，對此高雄市教育局作出回應，強調他們是基於服務家長的立場協助公告訊息，並無像外界所傳聞的濫用公家資源圖利自己創辦的學校。

根據爆料人士指出，高雄有多所小學的網站刊登維多利亞實驗高中的招生訊息，內容是學校將於明年1月21日辦理109學年度小學六年級的學歷評量，質疑韓國瑜利用公資源為自己創辦的學校打免費招生廣告。

教育局國小教育科科長曾惠蘭表示，高雄市的國小歷年來都會協助提供北、中、南私立學校的相關招生訊息，是基於提供家長多元入學的管道，至於學生及家長是否參加，則是尊重他們自由意願來選擇。

教育局強調，高雄市國小是以服務家長的立場協助公告訊息，且不限特定學校，並由各國小自行決定是否提供相關訊息，並且台北市、桃園市、台中市、台南市、彰化縣、嘉義縣均有學校轉知此項訊息，並沒有所謂公器私用之舉。

(中時 )