主持人郭彥均與巴鈺在中天《來去CHECK IN》的主題前進日本和歌山，尋找傳說中的「長生不老藥」，首站就來到被列為世界遺產，有「神靈居住之地」之稱的熊野古道，最著名的就是那智瀑布下的「延命長壽水」，郭彥均見狀趕緊上前嘗鮮，這一幕讓巴鈺看得直呼：「你想要長壽喔？那你要黃長還白長(菸)？」讓郭彥均一不小心嗆水怒吼：「我在喝東西不要跟我講話啦。」

高野山是弘法大師的創教聖地，巴鈺慎重地解釋：「高野山大門一直被視為『結界』，外面是凡人世界，裡面則是神的領域，代表著此地的莊嚴與神聖。」不料郭彥均似乎正在放空，讓巴鈺氣呼：「你是不是沒有聽懂？我簡單一點講好了，我怕你的智商沒辦法承受這麼多，就是裡面是飯店，可以讓你體驗寺廟生活啦。」

郭彥均入住高野山中的日本戰國名將真田家廟，去掉了現代化娛樂設備，簡約樸實的和式房，讓人彷彿回到古代純淨的世界，而蓮華定院中也安排一系列行程，像是冥想、祈願、早課等，一連串的洗禮讓郭彥均笑說：「我現在充滿正能量，我還以為巴鈺是林志玲呢。」沒想到巴鈺卻冷回：「你不是去結界嗎？怎麼很像從精神病院治療回來？」

(中時 )