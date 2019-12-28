三義溫馨廚房由在地國高中生組成，定期為獨居老人熬湯送餐，吸引許多志工加入，並擴展至8個據點，服務更多獨居長者。28日以溫馨補冬餐會，溫暖長輩們的心和胃，縣長徐耀昌更頒贈「三義之光」予溫馨廚房創辦人高興，感佩其善舉。
三義溫馨廚房邁入第7個年頭，由三義國高中學子自發性每個月2次，親自熬湯配送，陪伴獨居長輩，現任溫馨廚房團長吳耀忠指出，目前除三義，還有銅鑼、公館、苗栗、卓蘭、更擴及至台中、彰化、南投，設置共8據點的溫馨廚房，傳遞理念與模式，由當地學子溫暖在地獨居長者的心與胃。
28日20多名學生們擴大籌辦「溫馨補冬餐會」，親自採購張羅、準備12道餐點、接待長輩等，充分發揮團結與分工合作精神，為30名長輩們補冬，並提早圍爐賀新年，徐耀昌也加贈折疊單車、電烤箱等，並肯定學子們的善舉與付出，「志願服務的孩子不會變壞」，將成為生命教育課程最好的學分。
(中時 )
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