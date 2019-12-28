索馬利亞救護車派遣機構的人員表示，首都摩加迪休（Mogadishu）一座繁忙的安全檢查站今天發生汽車炸彈爆炸，造成至少61人死亡，數十人受傷。

索馬利亞警方與目擊者稍早曾說，今天的汽車炸彈爆炸案造成20多人喪命，逾30人受傷。

但阿敏救護車（Aamin ambulances）機構創辦人亞丁（Abdikadir Abdirahman Haji Aden）告訴路透社：「我們至今已載送61名死者與51名傷者。其實還有其他人傷亡，死亡人數必定還會增加。」

在檢查站傳出巨大爆炸聲響後，附近的55歲居民阿里（Sabdow Ali）在電話中告訴路透社，他走出室外計算，發現至少有13人死亡。

傷者已被送至當地麥迪納醫院（Medina Hospital），目擊者看到救護車將數十名傷者送到這家醫院。

目前沒有任何一方宣稱犯下這起爆炸案，但與蓋達組織（Al-Qaeda）有關的伊斯蘭激進組織青年黨（Al-Shabaab）平日經常發動這類攻擊。

(中央社)