國民黨立委候選人黃韻涵穿上婚紗，表示嫁給高雄的決心。高雄市兩位副市長李四川（中排左）、葉匡時（中排右）到場相挺。（林瑞益攝）

台北市議員羅智強批評前立法院長王金平是因為走投無路，才回國民黨。王金平28日到岡山為國民黨高雄市立委候選人黃韻涵站台時說，他對此一笑置，這是他的講法，幹嘛去當作一句話？鴻海集團創辦人郭台銘也表示，這話太過分了。

對於羅智強的批評，王金平說，話是他從嘴中說出口的，一笑置之就好。國民黨總統候選人韓國瑜28日沒有出席這場造勢大會，王金平說，他不清楚。是否會覺得可惜？王金平表示，自然就好。

郭台銘表示，大家要了解王院長，他至今還是位很忠於國民黨的重要人士，王金平的心是愛這片土地的。至於無法與韓國瑜同台是否覺得可惜？郭台銘表示，尊重韓的決定，我們是來支持黃韻涵的。幕僚說，這跟韓市長沒有關係。

至於選前之夜，是否會幫韓國瑜站台？王金平表示，應該好像機會不大，他輔選立委非常忙，等一下要趕到嘉義去輔選。媒體問國民黨內部整合還有矛盾或問題？王金平說，這是黨中央的事情，不便置喙。

談到韓國瑜是否找人和王金平溝通？希望幫韓站台？王金平表示，28日高雄市副市長李四川也有出席，李四川先生日前也有去他家；那天沒有講到總統的事情。

黃韻涵28日穿著婚紗亮相，表示要進立法院的決心，嫁給高雄與大岡山選區。高雄市副市長葉匡時、李四川同台。韓國瑜透過短片，請民眾支持黃韻涵。黃韻涵的對手民進黨立委候選人邱志偉對此沒有評論。

(旺報 )