哈薩克貝克航空公司27日一架載有93名乘客和5名機組人員的客機在起飛後不久墜毀，造成15人死亡、數十人受傷，其中9人為兒童、有10人傷勢嚴重，搜救人員第一時間趕到現場，在殘骸中搜尋倖存者。令人欣慰的是，多名倖存者被救出，其中還包括一名繈褓中的嬰兒。

出事客機當天早晨7點05分從阿拉木圖機場起飛前往首都努爾蘇丹，但在起飛數分鐘後，客機先撞上了混凝土護欄，又撞上機場東北方向一座無人居住的兩層樓房，機頭碎裂。

倖存者納紮拉利耶夫是一名企業家，劫後餘生的他和妻女再見時，內心百感交集。「當飛機撞向地面時，建築物屋頂開始坍塌，並朝向我們這邊壓過來，然後停在了第14排，我恰巧坐在第15排。」

墜毀的客機型號為福克-100，機齡大約23年，於2013年加入貝克航空公司，今年5月剛剛通過安全檢查。該型客機由荷蘭福克飛機公司製造，有108個座位，屬中短程客機，但隨著福克公司1996年倒閉而停產。事發後，該型客機被停飛。

(中時電子報)