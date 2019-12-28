台灣民眾黨不分區立委候選人蔡璧如（左二）、「學姊」黃？瑩（右一）28日南下替同黨南市立委候選人顏耀星（左一）站台拉票，透過與選民直接接觸，希望能夠更接地氣，未來進軍國會更能為民喉舌。（莊曜聰攝）

民眾黨不分區立委候選人蔡壁如、「學姊」黃瀞瑩28日南下替南市第一選區立委候選人顏耀星站台，衝刺選票，顏耀星指民調顯示第一選區呈現「三腳督」局面，未表態選民近4成，選情詭譎；蔡壁如對於政黨票上民眾黨頻頻受到如台灣基進等其他小黨攻訐，她說有威脅性就會被針對，並指對手「以前叫做基進側翼，本來就是人家的側翼」，小黨則應該把非藍非綠的餅做大。

台灣民眾黨19日發起「全台大眾走」，黨內不分區立委候選人也到各地與區域立委候選人「合體」，拉抬氣勢，蔡璧如表示，台灣民眾黨不分區名單中有3分之2是透過海選而來，雖然各有專業，但在政治上都算是素人，因此透過「全台大眾走」去貼近民意，聽聽基層的反應，透過選舉的洗禮，未來若進軍國會，都是為民喉舌的依據；這次跟「學姊」替顏耀星站台，希望能再拉抬選情。

台南市第一選區立委競爭激烈，國民黨候選人蔡育輝日前指與綠營差距縮小，顏耀星28日也公布陣營做的內部民調，指出國民黨、民進黨及民眾黨呈現三強鼎立的局面，他的支持度位居第二，最重要的是未表態的選民比例接近4成，衝刺的空間很大，他將會持續努力，希望能突破藍綠長期分治的局面。

國民黨候選人蔡育輝指出，尊重對方的民調，但這對選民來說僅是個參考，他會更努力爭取選民支持認同，以獲得最後勝選；民進黨候選人賴惠員表示，各候選人內部民調結果當然有所不同，她不會因對手釋放的風聲有所搖擺，堅持自己步調潛近。

(中時 )