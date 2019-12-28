莎莎、郭彥均、與來賓洪都拉斯在《WTO姐妹會》聊起各國選舉文化，上演政見發表小短劇，三人扮成候選人，莎莎開頭就說：「選我一票大家都有好吃的東西，可以吃蛋糕、吃肉圓、吃所有你們想吃的東西，會幸福又快樂喔！」，郭彥均聽後搶走麥克風嗆莎莎「黑白講」，「吃太多蛋糕對身體不好，膽固醇會過高，如果你們選我，每天辦路跑，我們健康一起老！」

之前在模仿秀有精彩演出的洪都拉斯，頗有候選人姿態，一出場就先撂8字經，「人家說『嘴邊無毛，辦事不牢』，我們要為所有的選民謀福利，選我每個月都有$5000的消費券！」聽得現場所有人直呼：「超有候選人樣子！」

來自烏克蘭的來賓貝娜分享，烏克蘭曾有過搞笑藝人在電視上模仿總統，最後真的從山寨總統變成真總統！不禁讓洪都拉斯燃起希望，笑說：「藝人真的有機會唷！」因此被大家拱出來參選，開玩笑稱他「洪總統」。郭彥均逗趣表示：「你以後也不用模仿了，直接就出來選了啦！」

節目中來賓分享自身國家不可思議選舉特色，泰國曉詩表示國家選舉前一天，政府會限制大家賣酒，直到選舉結束。土耳其圖佳則說自己的國家有政黨支持恐怖份子，且投票時還有高達300多萬人支持，讓眾人嚇傻！

(中時 )