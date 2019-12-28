國民黨台南第三與第五選區立委候選人童小芸與蔡淑惠，28日傍晚同時在北區與南區各自成立競選總部，國民黨副總統候選人張善政下午先抵達蔡淑會總部造勢舞台，批評民進黨執政，陸續出現錯誤能源政策、一例一休惡法與校園毒品氾濫，直呼要下架民進黨立委，讓好的立委進入立法院。

蔡淑惠是台南7連霸市議員，首度升級挑戰立委，槓上民進黨現任立委林俊憲，張善政28日下午抵達造勢會場，為她加油打氣，並批評民進黨立委過去在立法院通過的重大政策法案，都讓社會產生疑慮。

張善政提到民進黨政府的能源政策錯誤，很多國家都在用核能發電，民進黨卻灌輸民眾有關核能的恐懼資訊，現在嚴重的碳排放與PM2.5汙染，讓台灣人正在「用肺發電」。

張善政認為應該讓核能繼續運轉，同時可以慢慢發展綠電，依民進黨的做法，2025年的一度電要5.8元，實在太貴，一家四口20年就要多負擔100萬元，太快讓綠電上架，根本是「吃緊弄破碗」；去年公投通過「以核養綠」，民進黨也裝作沒看到。這些等國民黨重新執政後，一定要導正錯誤。

針對毒品防制，張善政強調「校園毒品零容忍」，必須貫徹把毒品趕出校園，這需要明年選出新的立委，阻止民進黨的惡法。

張善政還要檢討「一例一休」制度，認為除了少數惡質的企業需要政府介入外，應該多給僱主及勞工彈性，把加班與管理還給勞資雙方去協調。

蔡淑惠造勢晚會超過3000人，她表示，新國會需要大家支持，懇託選民支持她進入立法院，推動真正有利於國家人民的法案。

童小芸競選總部造勢大會28日晚間7時登場，國民黨台南市黨部主委謝龍介站台，為她披上競選綵帶，安南區議員李中岑授旗，現場民眾熱情相挺，高喊「凍蒜」，並合唱「中華民國頌」。

(中時 )