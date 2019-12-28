故宮文物堅守崗位千百年，這次要來到彰化玩一回。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

故宮珍稀玉器黃玉鴨，是宋至元時期文物。（故宮博物院提供／吳敏菁彰化傳真）

故宮白玉錦荔枝，晶瑩美觀。（故宮博物院提供／吳敏菁彰化傳真）

故宮文物堅守崗位千百年，這次要來到彰化玩一回！故宮三寶之一「肉形石」也將來彰化展出，這塊外觀看過去就像肥嫩東坡肉，讓人想起了彰化軟彈、聞名遐邇的爌肉，都迫不及待垂涎欲滴了，可一定要來個大飽眼福，不只如此，黃玉鴨、白玉錦荔枝、黃玉髓三連章、玉鳳柄洗等人氣院藏文物也要陸續亮相。

故宮近年來致力展覽交流、數位典藏，並與創新科技結合為藝術作品，這次展覽為國立故宮博物院與彰化縣文化局首度攜手合作，結合彰化在地產業，在彰化縣立美術館一樓接連展出故宮肉形石、黃玉鴨、白玉錦荔枝、黃玉髓三連章、玉鳳柄洗等人氣院藏文物，並透過情境裝置呈現五件文物來到彰化的小故事，帶領觀眾認識彰化在地農業。

此外，美術館三、五樓展出故宮近年積極透過新媒體科技將國寶文物呈現嶄新詮釋的新媒體藝術展，帶來「走入畫中」體感互動劇場、巨幅長卷動畫、文物互動桌、虛擬實境VR體驗等趣味的數位互動展品，同時也依主題結合彰化縣文化局典藏品展出，以藝術跨域科技的多重視野，為觀眾帶來嶄新的審美體驗。

能夠近距離親睹國寶風采，備受期待，是彰化民眾的新春大禮，展覽日期從2020年1月21日至4月5日，除夕、初三和每週一休館。國寶珍貴分檔次展出，率先登場是「肉形石」為清朝時期的宮廷珍玩，是塊自然生成的瑪瑙，展出時間從2020年1月21日至2020年2月2日。

接下來是黃玉鴨、白玉錦荔枝，展出日期從2020年2月5日至2020年3月1日。

黃玉髓三連章、玉鳳柄洗，展出日期是2020年3月4日至2020年4月5日。

(中時 )