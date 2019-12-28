面對誰贏誰收下直接晉級本季HBL男子組8強資格的關鍵戰役，青年高中打出超水準表現，以65比48力退松山高中，落敗的「綠色神盾」則是繼101學年後，首度在預賽面臨外卡戰。

青年教頭鄧安誠坦言沒想到球隊可以分組前三直接晉級8強，「我們清楚球員狀況，知道直接收下8強席次談何容易，畢竟全隊只有高偉綸、徐宇煇去年有打到、比較有聯賽經驗，面對松山賽前告訴球員不要想太多，全力以赴就好。」

青年高中大勝松山高中17分，確定以分組前三拿到HBL男子組8強席次。(陳筱琳攝)

青年高中許皓翔此役繳出18分、10籃板「雙十」數據，扮演致勝功臣，鄧安誠透露，去年許皓翔為左手腕傷勢無法出賽，之前在嘉義一個盃賽還出現過7罰不中的紀錄，今天算是打出信心，賽後許皓翔說：「國中就左手腕骨裂加脫臼，去年高一越來越痛，教練要我休息一陣子，因此無緣出賽，上季看到學長率隊晉級8強，真的好想下場一起拚，本季可以幫助到球隊，真的很開心。」

球隊順利晉級後，鄧安誠笑說過年當然會讓球隊放假，再回來好好備戰8強。

(中時 )