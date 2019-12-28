2020總統大選民調封關在即，國民黨總統候選人韓國瑜和民進黨蔡總統卻仍有一段差距。有網友將檯面上9間較具知名度和公信力的民調單位所做民調，投入DNN神經網路模型(人工智慧的一種演算法)進行推估，並得出相當新奇的結果。

網友wang19980531在批踢踢政黑版PO文。有鑑於韓國瑜將民調蓋牌，讓民調失準。原PO嘗試採用電腦模擬演算，主要採「2012、2016、2018總統大選與各縣市三腳督的候選人民調與選舉結果進行訓練，每組訓練資料包含3組結果較相近之民調，分別為：（艾普羅、台灣競爭力、全國公信力等為一組）、（TVBS、ETToday、世新大學等為一組）、（美麗島、蘋果、三立等為一組）」。

原PO並將其投入DNN神經網路模型(註：深度學習)訓練15000個epoch (註：一個完整的資料集通過且往返神經網路一次)。

經AI推估測得票率結果，且採用TVBS、ETToday、美麗島電子報、聯合報、中時，進行預測。並假設投票率約67%～68%，約1280萬張有效票(依中選會9月公告總統選舉全國選民數為1934萬76人)。

得出結果為，「電腦模型預估」版：蔡英文獲得732萬票，約佔57.2%、韓國瑜433萬票，約佔33.8%、宋楚瑜119萬票，約佔9.3%。韓蔡差距約23.4%。但原PO強調，「此結果，僅係依照現有封關民調或最近一期進行推估。並未將韓陣營的蓋牌打法，納入評估統計」。

除電腦演算版本，原PO網友並附上自己分析的「自評預估」版，蔡英文獲得640萬票、約佔50.0%、韓國瑜550萬票，約占43%、宋楚瑜89萬票，約佔7.0%。

另外，據韓營核心人士先前透露，其實內部民調差距僅5至7％，與外面的民調完全不同。實在是因為民進黨把民調操作到太離譜，韓才逆向操作。

對於此結果，有網友質疑模型預估結果「韓有百萬韓粉不可能比朱立倫還慘」。原PO則對此回應，「韓一定大於朱，與蔡大約差3～5%。一堆社群媒體幾乎被操控，讓挺韓沒有表態空間，所以這些民調基本上韓都比實際更低」。

其他網友也紛紛提出看法表示，「韓得票一定比朱高、因為多了鋼舔韓粉」、「滿有趣的，具體分析方式可以多說些嗎？」、「穩了呀」、「韓這次民調蓋牌了，想預測真的想太多」、「這種結果老美會很沒面子」。

也有網友提供原PO建議「這用linear regression就好，不用DNN吧」、「這樣本數怎麼說都太少了，小樣本+強力模型一下就overfit了」。

(中時電子報)