孫協志、嚴正嵐與方泂鑌上《音樂萬萬歲4》「台流偶像劇主題曲旋風」主題，回顧世紀初的台劇風潮，主持人馬世芳說：「現在回頭看當時的劇情會覺得，疑…這樣也可以嗎?」孫協志進一步分析台劇愛情戲的套路，「不外乎就是兩男搶一女，一開始會有企業家的第二代，然後兩人會有簡單的互動，開始有好感，中間幾集女生會搖擺不定，但真正能引起共鳴的應該是對白。」

孫協志演唱5566神曲〈我難過〉。（公視提供）

孫協志一口氣演唱了世紀名曲〈我難過〉與庾澄慶的經典歌曲〈情非得已〉，馬世芳問他唱完後感覺如何? 他表示：「哈林哥的歌曲很難唱，唱完除了舒暢外更『排痰』，這幾天正好感冒，積了一些痰。」

憑著《花甲男孩轉大人》爆紅的嚴正嵐，談到這齣戲對她最大的改變是變得更有自信，「以前會幻想加入科班，藝術大學去學習表演，但加入植劇場後，為期三個月的訓練，讓我學會很多東西。」他演唱盧廣仲為該劇創作的主題曲〈魚仔〉，她說一開始聽到這首歌時滿臉黑人問號，但越聽越能融入歌詞所闡述的，現在愛不釋手。

嚴正嵐演唱戲劇《花甲男孩轉大人》主題曲〈魚仔〉。（公視提供）

方泂鑌以《牽牛花開的日子》片尾曲〈壞人〉一曲爆紅，節目現場也與大樂隊重現這首經典歌曲。

方泂鑌演唱成名作品〈壞人〉。（公視提供）

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