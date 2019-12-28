施文彬、康康與流氓阿德上《黃金年代》，主持人沈文程一開場向另一位主持人許富凱的玩笑，「今天的來賓會讓許富凱心裡淌血。」讓許富凱一度露出不解的表情，原來今天的來賓康康與流氓阿德就是許富凱今年第30屆的金曲獎競爭對手，流氓阿德更是擊敗許富凱拿下「台語最佳男歌手」。因為流氓阿德鮮少上綜藝節目，在他還沒出場前康康不可置信地說：「怎麼可能!不可能!」還開玩笑說：「他這人很難相處、孤僻，沒在上綜藝節目，他的歌孔鏘老師也不會彈啦!」

沈文程、施文彬、流氓阿德三人都拿過金曲獎，讓金曲摃龜的康康開玩笑說：「我們來留長頭髮，你看他們都留長頭髮都得獎!」讓金曲摃龜六次的許富凱笑著附和表示要試試。

流氓阿德談到一開始並沒有想過要當歌星，原來是想當黑手、工人，意外當了唱片公司的製作助理，負責幫忙買菸、買檳榔等雜事，因為一次代前輩林強演唱廣告《強強滾》受到矚目，結果就此走入歌壇，而名字中的「流氓」原來只是某一張專輯的名稱，因緣際會就和原本的藝名合而為一，他笑說：「那時候還有製作單位打電話到唱片公司問說他真的是流氓嗎?」

(中時 )