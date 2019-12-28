▲副縣長陳正昇在碧洲社區友善公園下田試摘玉米，體驗田園之樂後與社區成員合影。（楊樹煌攝）

南投縣政府今28日於草屯碧洲社區舉辦108年社區規畫師駐地輔導計畫成果展，邀請今年獲補助投入社區僱工購料計畫的28個社區參展，相互觀摩學習。副縣長陳正昇到場頒獎給11處優秀模範社區，並肯定社區的優異表現與用心投入，透過計畫申請與生活環境改善，帶動整個地方的繁榮與發展。

陳副縣長除頒發感謝狀給中原大學景觀系副教授連振佑，感謝其帶領學生協助仁愛鄉松林社區推動在地原住民部落特色實作工作坊，並逐一頒獎表揚今年榮獲僱工購料計畫績優的11個得獎社區及有攝影比賽獲獎民眾。陳副縣長並指碧洲社區齊心打造的碧洲友善公園，還勇奪營建署106年及107年社區規畫師工程案優質獎肯定，實至名歸。

陳副縣長並指出，今年是社區發展成果年，無論是文化局的社區營造、社勞處的社區發展、建設處的社區總體營造或是農業處的農村再生計畫，讓社區力量蓬勃發展，各自展現特色，讓居民有向心力願意參與社區活動。

(中時 )