吳亦凡在《潮流合夥人》擔任店長主理人，帶領楊穎Angelababy、潘瑋柏、趙今麥、福克斯等四位合夥人在東京原宿經營為期一個月的潮牌店「Fourtry」。潘瑋柏在節目中以大嗑日本料理、連吃兩盤銀絲卷的「吃貨」實力造成熱烈討論，還辯稱自己「害羞就會腫」，五人比賽憋笑的遊戲花絮，潘瑋柏為了逗笑全部人竟拿出塑膠袋模仿「絲襪套頭」，犧牲色相搞笑演出的潘瑋柏被粉絲大讚：「簡直承包了節目所有的笑點！」

颱風攪局成合宿派對。（愛奇藝提供）

五位合夥人在該節目中除了有店舖經營，也有合宿生活，潘瑋柏聊起初見吳亦凡的印象：「以為他會很不可一世，結果來和我要微信！」親和個性讓兩人一見如故，而在《中國新說唱》中兩人戴墨鏡、批判犀利的導師形象也讓一旁曾參加海選的福克斯「皮皮挫」，兩人立刻澄清戴墨鏡全因瞳孔震動不能被發現，承認「當評審也會緊張」。

吳亦凡創作夯曲自嘲並不開心。（愛奇藝提供）

五位合夥人克服創業菜鳥的繁雜業務、也經歷開業門可羅雀的挫折，以為終於迎來大紅業績時遭遇今年日本最強颱風，被迫停業的合夥人身心俱疲回家，卻有特別嘉賓魏大勛準備的豐盛晚餐驚喜，讓他們十分感動！

(中時 )