花蓮縣在賽前就已確定分組第一之姿晉級複賽，因此為了保留投手戰力，讓兩名國中曾是投手的捕手上場後援投球，最後兵庫縣此戰打擊爆發，敲出14支安打，以9比3拿下勝利，也是他們在此屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽的首勝。

花蓮縣明天要對戰打擊兇猛的台北市，再加上主力投手徐鴻祥關節囊受傷要休息兩周不能出賽，因此教練團在討論過後，決定先保留投手戰力，「一定要壓制對方打擊才能贏球！」因此決定讓國中曾擔任過投手的洪庭文、余羿賢登板後援，洪庭文2.2局僅被敲1支安打、無失分；余羿賢則投2局被敲6支安打、失4分。

花蓮縣(玉里高中)洪庭文在國中是投手兼捕手，今日登板投出137公里。（大會提供／鄧心瑜傳真）

總教練蕭良吉表示，「投手要準備明天，中繼也連續投兩天了，今天再下場明天就不能用了，所以才拉兩個捕手下場。」此屆富邦U18有投手用球數規定，教練在球隊分組第一的優勢下，認為對戰兵庫縣不須全力搶勝，因此為了明日複賽，才出此對策。

「他們國中都是投手兼捕手，只是高中之後都沒有再練投了，他們投很好，像洪庭文投到137公里耶！」蕭良吉給予兩位臨危受命上場的捕手好評價。

此役雖花蓮縣在前2局率先攻下3分，不過兵庫縣投手展現壓制能力，僅讓花蓮縣敲出3支安打，加上5局上半滿壘機會，連續2支安打攻下3分，將分數逆轉超前，隨後在8、9局兩局各添2分，最終兵庫便以9比3拿下首勝。

日本兵庫縣開心拿下此屆首勝。（大會提供／鄧心瑜傳真）

(中時 )