花蓮縣在賽前就已確定分組第一之姿晉級複賽，因此為了保留投手戰力，讓兩名國中曾是投手的捕手上場後援投球，最後兵庫縣此戰打擊爆發，敲出14支安打，以9比3拿下勝利，也是他們在此屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽的首勝。
花蓮縣明天要對戰打擊兇猛的台北市，再加上主力投手徐鴻祥關節囊受傷要休息兩周不能出賽，因此教練團在討論過後，決定先保留投手戰力，「一定要壓制對方打擊才能贏球！」因此決定讓國中曾擔任過投手的洪庭文、余羿賢登板後援，洪庭文2.2局僅被敲1支安打、無失分；余羿賢則投2局被敲6支安打、失4分。
總教練蕭良吉表示，「投手要準備明天，中繼也連續投兩天了，今天再下場明天就不能用了，所以才拉兩個捕手下場。」此屆富邦U18有投手用球數規定，教練在球隊分組第一的優勢下，認為對戰兵庫縣不須全力搶勝，因此為了明日複賽，才出此對策。
「他們國中都是投手兼捕手，只是高中之後都沒有再練投了，他們投很好，像洪庭文投到137公里耶！」蕭良吉給予兩位臨危受命上場的捕手好評價。
此役雖花蓮縣在前2局率先攻下3分，不過兵庫縣投手展現壓制能力，僅讓花蓮縣敲出3支安打，加上5局上半滿壘機會，連續2支安打攻下3分，將分數逆轉超前，隨後在8、9局兩局各添2分，最終兵庫便以9比3拿下首勝。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。