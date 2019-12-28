美國海軍證實，林肯號航空母艦戰鬥群本月初經過荷姆茲海峽離開波斯灣時，大批伊朗小型艦艇在旁「護送」，估計最近僅300公尺，所幸沒有擦槍走火，航母順利通過海峽。

據東網報導，根據攝於本月4日的商業衛星照片，林肯號航母戰鬥群通過荷茲茲海峽時，遭至少18艘伊朗小型艦艇「包圍」，其中大部分位於戰鬥群的左方水域；雙方距離接近，估計最近僅300公尺。美軍戰鬥群由林肯號、神盾巡洋艦萊特灣號及神盾驅逐艦法拉格特號組成，林肯號置中，前方是法拉格特號、後方是萊特灣號。

此一衛星圖片引起熱議，有伊朗傳媒認為在美伊關係緊張之際，革命衛隊成功挑戰美國。 美媒27日報導，美軍證實航母戰鬥群通過海峽時有多艘伊朗艦艇跟隨，但對方沒有作出挑釁舉動，雙方的互動只限於艦橋之間的例行詢問。

林肯號現在已駛回西太平洋，最新位置是南海；至於駐守中東應對伊朗威脅的任務，則交由另一航母杜魯門號負責。美軍艦艇過往經荷姆茲海峽進出波斯灣時，不時有伊朗艦艇駛近「騷擾」；美軍則海空兩路戒備，保護艦艇安全。

(中時 )