來自印尼的24歲移工Wiwin手上抱著剛出版的印尼文版和中文版的《移工的仲介故事書》，她在書中寫出被仲介欺騙的經驗。（許文貞攝）

你知道一名外籍移工若想來台工作，得先付出上萬台幣的高額費用給仲介，甚至因此背上一身債務，再努力工作也賺不到報酬嗎？台灣移工聯盟近日與多位移工合作，由來自印尼、越南、泰國、菲律賓的15位移工，寫下自己被仲介層層剝削，來台前就被迫扛下高額債務的血淚經歷，出版《移工的仲介故事書》，也希望藉此喚起台灣民眾、政府對於移工仲介問題的重視。

24歲的印尼移工Wiwin是書中作者之一，28日特地出席新書發表會。她來自印尼西努沙登加拉省，「一開始想來台灣工作，不是為了賺錢，是為了學經驗。」沒想到來台前就先為了繳出各種名目的仲介費，家人甚至得典當家中的田地，來台後她又發現被仲介欺騙，工作環境與原本被告知的不符，導致過勞和職災，想換工作卻被搪塞，或被威脅遣返，求助無門。

Wiwin明年就來台工作滿三年，談到被仲介欺騙、剝削的經驗，她坦言，「希望不要再碰到之前的工作環境，也不要再被仲介騙了。」同為書中作者之一，越南移工阮越高也寫下來台工作九年間對抗仲介無理要求的經驗，「除了書中寫到的，我們實際上還要面對更多的問題，希望讀完這本書之後，大家都能感受到我們面對的困難。」

從書中15位移工的經歷能發現，許多移工來台前，都要先繳高額「仲介費」或「買工費」給母國的仲介，來台後每個月又要繳「服務費」給台灣仲介。但遇到勞動權益、就醫等問題，應該「服務」的仲介又相應不理，或威脅移工，直到移工說要打「1955」申訴專線，才勉強來處理問題。惡劣的「服務」不由得讓許多移工懷疑：到底為何來台工作需要仲介？

台灣移工聯盟發言人劉曉櫻表示，由於政府直接聘僱移工的管道十分不便，台灣人若想雇用移工，最後往往會被導引給仲介，不只給仲介剝削移工和雇主的機會，也無形間讓仲介控制了移工。

交大社會文化研究所專任教授林淑芬則表示，仲介制度是政府「默許」的結果，「整個仲介制度最大、最殘酷的問題是，政府合法的讓仲介去剝削移工，藉由各種訓練、課程等名目，一步步剝奪移工的金錢、身體自由和尊嚴，一但跨越了疆界，就把移工變成脆弱的人，不再擁有人生存的權利。」

《移工的仲介故事書》在台灣以中、英、印、越、菲、泰多語出版。林淑芬表示，如今透過這本書，讓移工為自己發聲，不再脆弱，「把移工做為一個人該擁有的權利，一個一個的要回來。」台灣移工聯盟成員吳靜如也表示，仲介讓移工「沒有說不的空間」，「我們如果不睜眼去看，不會知道這群人是背負著什麼樣的血汗，才能跟我們一起活著。」

(中時 )